Комиссия Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по этике и дисциплине рассмотрит дело 16-го чемпиона мира, гроссмейстера Магнуса Карлсена в связи с его поведением на пилотном турнире за звание абсолютного чемпиона мира Total World Chess Championship Tour. Норвежец не явился на две партии в рапиде и одну в быстрой классике, которые должен был сыграть с россиянином Владиславом Артемьевым, а также не пришёл на партии против Бибисары Асаубаевой.

«Однако гроссмейстер Магнус Карлсен также не вышел на три запланированные партии в течение двух дней своего матча против гроссмейстера Владислава Артемьева, когда исходы соответствующих поединков ещё не были решены. Такое неоднократное неспортивное поведение подрывает принципы честной игры и справедливости соревнования и является беспрецедентным на высшем уровне профессиональных шахмат. Эти пропущенные партии имели огромное значение, серьёзно повлияв на самую вершину рейтинговой таблицы.

ФИДЕ считает такое поведение неприемлемым и несовместимым со стандартами профессионального поведения, ожидаемыми от участников официальных соревнований. Учитывая статус гроссмейстера Карлсена и его значительную роль в популяризации шахмат, такие действия вызывают особую обеспокоенность, поскольку они могут нанести ущерб репутации соревнований