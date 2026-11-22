Аймалетдинова стала бронзовым призёром этапа Мирового тура по шорт-треку на 1500 м

Российская шорт-трекистка Фаиля Аймалетдинова стала бронзовым призёром на дистанции 1500 м на третьем этапе Мирового тура, который проходит в Сеуле, Южная Корея, с 21 по 22 ноября. Она показала результат 2.25,676.

Золото завоевала олимпийская чемпионка итальянка Элиза Конфортола (2.25,393), а второй стала двукратная олимпийская чемпионка Ким Гил Ли из Южной Кореи (2.25,456).

Ранее Аймалетдинова в составе сборной России взяла серебро в смешанной эстафете. В состав команды также вошли ️Елена Серегина, Константин Ивлиев и Владимир Балбеков.

Мировой тур по шорт-треку проходит под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Российские спортсмены выступают на турнире в Сеуле в нейтральном статусе.