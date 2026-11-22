Российские конькобежцы завоевали золото в командной гонке на этапе КМ в Японии

Мужская сборная России завоевала золото в командной гонке на этапе Кубка мира в Обихиро, Япония. Команда, в состав которой вошли Сергей Трофимов, Даниил Алдошкин и Даниил Найденышев, показала результат 3 минуты 38,601 секунды.

Серебряными призёрами стали итальянские спортсмены, финишировавшие с результатом 3.39,632. Бронза досталась представителям Польши (3.42,691).

Отметим, что золотую медаль в командной гонке на этапе Кубка мира в Обихиро завоевала также женская сборная России. В её состав вошли Ирина Сальникова, Ксения Коржова и Анастасия Семёнова.

Соревнования в Японии завершатся 22 ноября. Российские спортсмены выступают на турнире в Обихиро в нейтральном статусе.