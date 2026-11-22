Карякин — о Карлсене: он стал опытнее и просто не приходит на игру, если не хочет!

Российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал поведение 16-го чемпиона мира, гроссмейстера Магнусона Карлсена на пилотном турнире Total World Chess Championship Tour в Будапеште, Венгрия. Карякин вспомнил матч с норвежцем за звание чемпиона мира в Нью-Йорке, США, в 2016 году.

«Ровно 10 лет назад Магнус Карлсен проиграл мне единственную партию белыми фигурами за все свои матчи на первенстве мира. После этого он потерял самообладание и сбежал с пресс-конференции. Сейчас он стал опытнее и просто не приходит на игру, если не хочет!» – написал Карякин на своей странице в социальной сети X.

На турнире в Будапеште Карлсен не явился на несколько партий. Комиссия ФИДЕ по этике и дисциплине даст оценку действиям норвежца.