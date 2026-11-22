Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту и бывший министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о заявлениях об отказах в визах российским спортсменам со стороны нескольких стран.

«Мы понимаем, что решение CAS предназначено для международных спортивных организаций, а не для правительств. Решения, которые принимают правительства, идут в нарушение всех основополагающих прав человека и прав спортсмена. Нарушаются свобода передвижения и свобода участия в соревнованиях.

Это вызов для международных федераций. Если они будут следовать только решениям правительств, это будет означать, что спорт окончательно политизировался. И политизировался он в первую очередь из-за государств, которые заявляют о якобы свободе и независимости спорта, но на деле ограничивают его развитие», – приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».