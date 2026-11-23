«У них особо нет шансов». Олимпийский чемпион Сидаков — о поединках с бойцами ММА

Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков высказался о возможном противостоянии с бойцами смешанных единоборств. Спортсмен пошутил, что ему неинтересно бороться с представителями ММА.

«Мне смысла нет бороться [с бойцами ММА]. Ну как «смысла нет»… Для меня это как-то неинтересно. Я думаю, у них особо нет шансов (смеётся)», — пошутил спортсмен в Hustle Show для YouTube-канала adam zubayraev.

Ранее Эдуард Базров, тренер казахстанского бойца смешанных единоборств (ММА) Шавката Рахмонова, рассказывал, что у Сидакова были намерения перейти в ММА, но «он понял, что это не его».