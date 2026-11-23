София Ильтерякова снялась с Кубка России — 2026 по художественной гимнастике в Красноярске

Серебряный призёр чемпионата мира, российская гимнастка София Ильтерякова не сможет продолжить выступление на Кубке России — 2026 в Красноярске из-за повреждения ноги, об этом сообщила тренер спортсменки Наталья Глемба.

«София получила глубокую рану стопы. Первоначально предполагалось, что потребуется наложение швов, однако удалось обойтись применением медицинского клея. Сейчас рана хорошо заживает. Чтобы избежать её повторного раскрытия, было принято решение временно воздержаться от соревновательных нагрузок», — приводит слова Глембы ТАСС.

Ранее 16-летняя Ильтерякова завоевала золотую медаль в личном многоборье Кубка России — 2026. Сегодня, 23 ноября, на соревнованиях будут разыграны медали в упражнениях с отдельными снарядами.