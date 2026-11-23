Борт с российскими дзюдоистами не может вылететь в Москву из-за ограничений

Борт со спортсменами, вылетевший из Узбекистана в Москву с чемпионата мира по дзюдо среди юниоров до 21 года, сел в Перми. Спортсмены не могут вылететь более четырёх часов из-за ограничений в аэропорту Шереметьево.

«Борт с российскими дзюдоистами в связи с ограничениями в аэропорту Шереметьево сел в Перми. Рейс должен был приземлиться около пяти утра», — сообщает ТАСС со ссылкой на команду.

Чемпионат мира по дзюдо среди юниоров до 21 года проходил с 19 по 22 ноября. Сборная России одержала победу в общем медальном зачёте на чемпионате мира по дзюдо среди юниоров (до 21 года). В активе российской команды четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды.