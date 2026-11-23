13 декабря 2026 года состоится MVP Квизмас — предновогоднее событие для представителей спортивной, киберспортивной и беттинг-индустрии. Программа объединит совместный просмотр финала PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2, деловой блок MVP Talks & Entertainment и тематический командный квиз.

Организаторами мероприятия выступают Николай Сорокин и Петр Кипа — создатели премии MVP Awards и MVP Форума. Новый проект продолжает развитие профессионального сообщества и событийной группы под новым брендом.

Концепция MVP Квизмас отвечает на запрос рынка, обеспечивая гостям мероприятия практическую пользу, элементы шоу и возможности для нетворкинга. Формат позволит участникам обсудить итоги года, обменяться опытом и познакомиться с коллегами из смежных индустрий в неформальной праздничной обстановке.

День начнётся с совместного просмотра финала PGL Major Singapore 2026 — одного из главных турниров года по Counter-Strike 2. Матч покажут на большом экране, а комментаторы будут работать непосредственно на площадке, дополняя трансляцию живым общением с гостями. Чтобы не нарушать медиаправа, трансляция будет из GOTV.

Деловую часть составит MVP Talks & Entertainment — серия коротких динамичных форматов: дискуссионные панели, баттлы, «прожарка» кейсов, сольные выступления и презентации исследований. Участники обсудят актуальные вопросы спорта, киберспорта и беттинга, разберут практические решения и одними из первых познакомятся с новыми отраслевыми данными. Подробная программа и состав спикеров будут объявлены дополнительно.

Завершит мероприятие командный квиз. Вопросы охватят спорт, киберспорт, беттинг, музыку, кино и лайфстайл, а также Новый год и Рождество. В игре примут участие 15 команд по пять человек.

Николай Сорокин, организатор MVP Квизмас:

«Вокруг MVP Awards и MVP Форума складывается сообщество невероятно интересных людей, каждый из которых развивает свою индустрию — будь то классический спорт, киберспорт, беттинг или маркетинг. Наш Квизмас родился как ответ на их запрос о более неформальных встречах, но при этом с сильной содержательной программой. 13 декабря мы хотим собрать коллег из всех околоспортивных сфер, чтобы обсудить итоги года, найти точки для сотрудничества и вместе отметить наступающий Новый год».

Пётр Кипа, продюсер MVP Квизмас:

«Мы строим программу так, чтобы у каждого формата была своя задача: исследования дают