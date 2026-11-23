Награду в номинации «Рекламная коллаборация года» принёс совместный проект спортивного портала и бренда к ЧМ-2026. 21 ноября 2026 года в отеле «Radisson Blu Ленинский» объявили победителей ежегодной премии в области маркетинга, рекламы и медиакоммуникаций «МедиаКульт». Спортивный портал «Чемпионат» совместно со «Сварщицей Екатериной» получил награду за проект «ЧЕМП.КОФЕ».

Эксперты премии отметили результативность совместного продукта и его точное попадание в футбольную аудиторию. Коллаборация длилась с 27 мая по 19 июля 2026 года: за это время было продано более 8000 коробок «ЧЕМП.КОФЕ», а продукт был представлен во всех регионах России, в том числе в странах ближнего зарубежья.

Специально для проекта провели две съёмки – на производстве и в «Лужниках», на стадионе, принимавшем финал чемпионата мира 2018 года. Отснятые материалы легли в основу видеоролика, лендинга и всей кампании, которую активно поддерживали блогеры. Проект был представлен и на фестивалях: бренд-зона «Чемпионата» работала на двух крупнейших летних событиях Москвы: 20 июня на Пикнике Афиши в «Коломенском» и 18-19 июля – на московском этапе VK Fest на ВДНХ. Суммарно оба фестиваля посетили более 115 000 человек.

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»: «Чемпионат мира – 2026 в России смотрели ночами – без кофе досмотреть матч было непросто. Для болельщика футбол не заканчивается финальным свистком – он продолжается в разговорах, в пересмотрах голов, в ожидании следующего матча. «ЧЕМП.КОФЕ» мы делали именно про эту часть футбола – ту, что остаётся с ним после игры. Для медиа такие коллаборации – это возможность выйти к аудитории за пределами своих площадок и проверить, работает ли бренд «Чемпионата» в новой для него среде. Работает – и это самое ценное, что мы вынесли из проекта».

Сергей Митрофанов, руководитель отдела маркетинга компании «Сварщица Екатерина»: «Для кофейного бренда сотрудничество с таким медиа – это доступ к аудитории, которая уже вовлечена в тему и готова к разговору. С «Чемпионатом» мы получили не просто охват, а формат, в котором бренд живёт весь турнир: продукт, съёмки, бренд-зоны на фестивалях. Это подтверждает простое правило: сильные проекты начинаются не с бюджета, а с задачи, которую интересно решать».

«МедиаКульт» – ежегодная премия, которая проводится с участием представителей деловых, культурных и государственных кругов и объединя