Синдаров сыграет белыми с Гукешем в первой партии матча за титул чемпиона мира

Состоялась жеребьёвка 1-го тура матча за звание чемпиона мира по шахматам. За титул сыграют индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу и гроссмейстер Жавохир Синдаров из Узбекистана. Первый ход сделает Синдаров, Гукеш будет ходить чёрными.

Матч за звание чемпиона мира пройдёт в Женеве, Швейцария. Гроссмейстеры будут играть в музее-библиотеке Fondation Martin Bodmer. Первую партию 20-летние шахматисты сыграют во вторник, 24 ноября.

В этом году Международная шахматная федерация (ФИДЕ) не внесла изменений в традиционный формат турнира. Гроссмейстеры сыграют максимум 14 партий с классическим контролем: 120 минут на первые 40 ходов и 30 минут – на оставшиеся, с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с 41-го.