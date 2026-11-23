Кто победит в матче за титул чемпиона мира по шахматам — 2026?

Во вторник, 24 ноября, будет сыграна первая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам – 2026. За титул сразятся 20-летние гроссмейстеры Гукеш Доммараджу из Индии и представитель Узбекистана Жавохир Синдаров.

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По итогам ранее прошедшей жеребьёвки первый ход в матче сделает Синдаров, Гукеш будет ходить чёрными. Матч за звание чемпиона мира пройдёт в Женеве, Швейцария. Гроссмейстеры будут играть в музее-библиотеке Fondation Martin Bodmer.

В этом году Международная шахматная федерация (ФИДЕ) не внесла изменений в традиционный формат турнира. Гроссмейстеры сыграют максимум 14 партий с классическим контролем времени: 120 минут на первые 40 ходов и 30 минут – на оставшиеся, с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с 41-го.