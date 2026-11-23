Спортсменов с флагом России перестанут допускать на соревнования в ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новых санкциях против российских спортсменов, предусматривающих запрет на участие в международных соревнованиях. Согласно заявлению фон дер Ляйен, он будет касаться спортсменов, не получивших нейтральный статус.

«Мы ещё больше изолируем Россию. Мы закрываем дверь для их участия в европейских спортивных и культурных мероприятиях. Мы вводим запрет для всех российских команд и спортсменов, выступающих под российским флагом», – приводит слова фон дер Ляйен SVT.

При этом, по информации издания, спортсмены, получившие нейтральный статус, смогут выступать на международных стартах.

Ранее сообщалось, что правительство Швеции намерено добиться отказа во въезде в страну российским спортсменам.