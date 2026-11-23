Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин прокомментировал состояние сборной России по греко-римской борьбе. По его словам, для успеха российских борцов необходим сильный внутренний чемпионат.

– Что скажете про сегодняшнее состояние тяжёлого веса сборной России?

– Будь то тяжёлый вес или любой другой – когда ты ненадолго уступаешь инициативу – ты упускаешь её навсегда. Дай кому-то подержаться за кубок, и всё. Надо быть угрожающе сильным – а для этого нужен сильный внутренний чемпионат, и к тяжеловесам не нужно относиться особенно. Меня забавляет, когда нас, тяжей, называют «редкие экземпляры». Сегодня у сборной России есть хорошие молодые борцы, есть маститый Сергей Семёнов – надо замешивать юношей, юниоров и взрослых, проводить совместные сборы, усиливать конкуренцию – и тогда результаты будут. Все эти рецепты давно лежат на поверхности, – приводит слова Карелина пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.