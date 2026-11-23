Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин рассказал, что необходимо для того, чтобы сборная России по греко-римской борьбе вновь стала мировым лидером среди борцов.

«Медленно запрягаем. Календарь должен быть сформирован так, чтобы на ключевых стартах выступали все борцы, на кого рассчитывает тренерский штаб. А борцы, в свою очередь, должны бороться везде, чтобы конкурировать с мировыми лидерами на чемпионатах мира.

Для этого и изменится внутренний календарь: отбор будет начинаться в конце календарного года, с 2027 года таким стартом станет чемпионат страны, в календарь вернётся мемориал Поддубного, и будет ряд стартов внутри страны, организованных по стандарту чемпионата мира. И особые слова благодарности я хочу сказать спортивному клубу «Первомаец», который приложил к этому усилия.

Мемориал Аксёнова – это старт, необходимый Федерации спортивной борьбы России и сборной России по греко-римской борьбе, это не новосибирские соревнования, это международный турнир, который даёт возможность получить опыт международных встреч. Нам нужно повышать конкуренцию, нужно повышать требования к участникам сборной, которые обязательны к исполнению. Чем выше результативность, тем выше требования.

Даже тренировочные схватки не могут быть проходными – их нельзя проигрывать, потому что навыки, которые ты приобретаешь во время таких схваток, позволяют тебе выигрывать на автомате, когда борешься на пределе», – приводит слова Карелина пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.