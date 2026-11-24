«Может быть скучно». Синдаров — о предстоящем матче с Гукешем за звание чемпиона мира

Гроссмейстер Жавохир Синдаров из Узбекистана высказался по поводу предстоящего матча, в котором он сразится за звание чемпиона мира по шахматам с индийским гроссмейстером Гукешем Доммараджу.

«Да, это мой первый раз, когда вокруг нас никто не играет – только мы. Знаете, иногда это может быть скучно, потому что… ты даже не знаешь, за кем смотреть. Потому что, я имею в виду, даже на других турнирах, где я играл, всегда есть кто-то, за кем я постоянно наблюдаю», – приводит слова Синдарова Международная шахматная федерация (ФИДЕ) в соцсети X.

Матч за звание чемпиона мира пройдёт в Женеве, Швейцария. Гроссмейстеры будут играть в музее-библиотеке Fondation Martin Bodmer. Первую партию 20-летние шахматисты сыграют во вторник, 24 ноября.