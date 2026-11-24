Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин высказался по поводу критики сборной России по греко-римской борьбе.

«Замена главного тренера – это не смена персонажей, это простое веление времени. Гоги Мурманович Когуашвили долгое время возглавлял сильнейшую команду мира. Сейчас нужно сориентироваться и внести верные коррективы.

Сегодня предложена новая система отбора, новые направления работы по всем аспектам. Так что диванные критики пусть запасутся терпением и не оставляют своим вниманием борьбу. И завтра появится удивительный повод подпрыгивать с дивана и визжать от радости от наполненной приёмами российской борьбы и знаковых побед. Смена поколений, смена тренерского штаба – всё это предполагает время на разгон», – приводит слова Карелина пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.