Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу заявил, что чувствует себя более опытным перед матчем за звание чемпиона мира, в котором сыграет с гроссмейстером Жавохиром Синдаровым из Узбекистана.

– Прежде всего я действительно рад быть здесь, рад быть в Женеве, быть частью этого матча. И да, думаю, по сравнению с прошлым разом ощущается, что я прихожу на матч более опытным. Но, знаете, всё, что было до сих пор, я думаю, просто стирается, когда мы садимся за стол на первую партию.

Это совершенно другой матч, совершенно другой соперник, другое место. Так что да, я не особо думаю о других вещах, просто отдаю всё лучшее ради этих 14 партий.

– Продолжая эту мысль: другой соперник, другие обстоятельства. Расскажи немного подробнее. В чём разница на этот раз?

– Ну, думаю, Синдаров просто очень стабилен и в очень хорошей форме и, безусловно, один из самых сильных игроков на пике своей игры. Так что это точно будет настоящим испытанием. Но да, я подготовился настолько хорошо, насколько мог, и я очень воодушевлён этим матчем – проверить себя против такого сильного игрока и увидеть, на что я способен, – сказал Гукеш Доммараджу в видео ChessBase India, опубликованном в соцсети X.