Норвегия отказала российским конькобежцам в выдаче виз для участия в этапе Кубка мира

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что Норвегия отказала российским спортсменам в выдаче виз для въезда в страну с целью участия в этапе Кубка мира.

«Норвежцы отказали нам в визах. Видимо, боятся, что покалечим норвежцев — у нас коньки длинные. Вероятно, представляем угрозу для национальной безопасности Норвегии, поэтому решили нас не пускать. Но мы ждали этого», – приводит слова Гуляева «Матч ТВ».

Соревнования в норвежском Ставангере пройдут с 11 по 13 декабря. Ранее Финляндия не пустила российских фигуристов на этап Гран-при ISU. Также о намерении прекратить выдачу россиянам виз заявляла Швеция.