Мария Шурочкина перенесёт операцию после получения ожогов в результате пожара

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Мария Шурочкина перенесёт операцию после получения ожогов в результате пожара в квартире.

«Мария Шурочкина переведена из отделения реанимации в обычную палату, состояние оценивается как стабильное, предстоит операция. Федерация водных видов спорта России продолжает следить за ситуацией. Мы по-прежнему на связи с семьёй спортсменки и готовы оказать любую необходимую поддержку. Желаем Марии сил и скорейшего восстановления», – цитирует представителя Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) ТАСС.

Пожар в квартире Шурочкиной в Москве произошёл 9 ноября.