Гукеш и Синдаров сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира

Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу и гроссмейстер Жавохир Синдаров из Узбекистана сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира, который проходит в Женеве, Швейцария.

Судья зафиксировал ничью в партии после 38-го хода и четырёхкратного повторения позиции.

Напомним, согласно регламенту шахматисты сыграют максимум 14 партий с классическим контролем: 120 минут на первые 40 ходов и 30 минут – на оставшиеся, с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с 41-го. Если после них счёт будет равным, то будет сыгран тай-брейк в быстрые шахматы. Для победы в матче за титул нужно набрать 7,5 очка. После стартовой партии в активе Гукеша Доммараджу и Жавохира Синдарова по 0,5 очка.

Вторая партия состоится завтра, 25 ноября. Начало – в 17:00 мск.