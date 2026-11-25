Суд в Волгограде принял решение о ликвидации благотворительного фонда двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой.

Поводом для принудительного закрытия организации стало отсутствие отчётности за 2024 год, а также уклонение от обязательных проверок контролирующих органов. Согласно материалам дела, фонд не предоставлял необходимые сведения в уполномоченные инстанции, что и послужило формальным основанием для подачи соответствующего иска.

Благотворительный фонд Елены Исинбаевой работал с 2013 года. Организация занималась поддержкой детей из социальных учреждений, оказывала помощь молодым спортсменам и занималась популяризацией здорового образа жизни.

Сама Елена Исинбаева завершила спортивную карьеру в 2016 году, являясь обладательницей 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.