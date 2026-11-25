Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Спирос Капралос выступил с критикой в адрес правительств некоторых европейских стран. По его словам, они иногда забывают о том, что спорт должен быть автономным.

«Перед Европой стоит огромная проблема, поскольку в этом вопросе нет единства: некоторые правительства порой забывают об автономии спорта. Они забывают, что самое главное — это участие всех спортсменов», — заявил Капралос в интервью агентству Reuters.

Функционер подчеркнул, что отсутствие единства по данному вопросу создаёт серьёзные трудности для всего европейского спортивного движения. Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о допуске атлетов к международным соревнованиям и попыток отдельных государств вводить ограничения на уровне национальных правительств.

Ранее ряд стран, включая Норвегию и Финляндию, ввели ограничения на въезд для российских и белорусских спортсменов, даже имеющих нейтральный статус. ЕОК последовательно выступает за то, чтобы спортивные вопросы решались исключительно профильными спортивными организациями, а не политиками. Спирос Капралос неоднократно отмечал, что Олимпийское движение должно оставаться вне политики, а главным приоритетом является честная конкуренция на спортивных аренах.