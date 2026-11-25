Действующий чемпион мира по шахматам Гукеш Доммараджу высказался о своем настрое на титульный матч с Жавохиром Синдаровым. По словам индийского гроссмейстера, он не рассматривает предстоящую встречу как защиту своего звания. Об этом он заявил на предматчевой пресс-конференции в Женеве.

«Не думаю, что я здесь для того, чтобы что-то защищать. Я считаю, что это просто матч. И когда он начинается, все, что происходило до этого, стирается из памяти. Остаемся только мы с соперником на 14 партий», — сказал Доммараджу. Он также отметил, что предпочитает принимать ситуацию с давлением со стороны и критикой, а не зацикливаться на ней.

Высоко оценил чемпион и своего оппонента. «Я уверен, что у него отличная команда, у него есть хорошие идеи, как вести себя во время матча, несмотря на то, что он не участвовал в подобных матчах ранее. Я уверен, что он хорошо подготовился», — добавил шахматист.

Доммараджу отметил, что после завоевания титула выделил время для себя и тренировок. По его мнению, Синдарову немного веселее, так как он только выходит на топ-уровень и хочет получить опыт игры с сильнейшими. Сам Гукеш подчеркнул, что находится на вершине уже несколько лет и считает важным направлять энергию в нужное русло.