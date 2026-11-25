Заслуженный тренер СССР по вольной борьбе Камболат Габисов скончался на 97-м году жизни

Заслуженный тренер СССР и России по вольной борьбе Камболат Габисов ушёл из жизни в возрасте 96 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

«Камболат Ибрагимович внёс значительный вклад в развитие отечественной борьбы. За годы тренерской деятельности он подготовил более 30 мастеров спорта СССР. Среди его воспитанников — олимпийский чемпион Анатолий Семеряков, чемпионы Европы Борис Бигаев и Олег Калоев.

Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе выражают искренние соболезнования родным и близким Камболата Ибрагимовича», – говорится в заявлении пресс-службы.