Гроссмейстер Жавохир Синдаров из Узбекистана подвёл итоги первой партии матча с индийским гроссмейстером Гукешем Доммараджу за звание чемпиона мира. Накануне шахматисты сыграли вничью.

«В целом, если есть шанс, всегда стараешься выиграть, мне неважно, какая партия. Но в первой партии ты, как правило, начинаешь изучать соперника и играешь осторожно. Я делал именно это, просто стараясь контролировать свою позицию и форсируя время. Но в итоге мой соперник очень хорошо защищался, и ничья — неплохой результат», — сказал Синдаров на пресс-конференции после первой партии.

Матч проходит в Женеве, Швейцария. Вторая партия состоится сегодня, 25 ноября. Начало – в 17:00 мск.