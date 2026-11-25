Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу признался, что легче всего в первой партии матча за звание чемпиона мира было просто начать играть. За титул Доммараджу сражается с гроссмейстером из Узбекистана Жавохиром Синдаровым. Судья зафиксировал ничью в первой партии после 38-го хода и четырёхкратного повторения позиции.

«Самым простым было именно как раз начать играть, потому что до этого момента нужно столько всего обдумать и проделать столько работы. Когда уже попадаешь в игру, знаете, это как твой дом… это игра, в которую ты играешь много лет. Чувствуешь себя в безопасности. А до этого — сплошное волнение и ажиотаж. Справиться с этим немного сложнее», — сказал Доммараджу на пресс-конференции после первой партии.

Вторая партия состоится сегодня, 25 ноября. Начало — в 17:00 мск.