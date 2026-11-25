«Мировой спорт из Европы будет уходить». Дегтярёв — о санкциях для российских спортсменов

Министр спорта России Михаил Дегтярёв высказался о санкциях в адрес российских спортсменов со стороны стран Европейского союза.

«Угрозы Евросоюза и ряда стран запретить въезд и выступления российских спортсменов на соревнованиях – это дискриминация на правительственном уровне и новый вызов для всего мирового спорта.

В хоккее мы одержали победу в спортивном арбитраже в Швейцарии. Наша сборная имела полное право принять участие в молодёжном чемпионате мира, но Канада отказала в допуске. В ответ Международная федерация хоккея должна была перенести турнир в другую страну, но нарушила свой же регламент, подменив понятие форс-мажора.

Кроме того, сейчас мы затребовали письменные свидетельства того, какие меры принял Олимпийский комитет Канады, чтобы россиян допустили до турнира. Если будет доказано, что он не предпринял никаких действий, НОК Канады может быть отстранён на законных основаниях.

По всем подобным угрозам в других странах и видах спорта также следуют наши официальные обращения в МОК и международные федерации.

К чему это приведёт? В перспективе мировой спорт из Европы будет уходить, потому что никто не хочет мириться с дискриминацией спортсменов по национальному признаку на правительственном уровне. Это нарушение всех основополагающих олимпийских принципов», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.