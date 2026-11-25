Гукеш — о первой партии с Синдаровым: ближе к концу я переборщил

Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу прокомментировал итоги первой партии матча за титул чемпиона мира с Жавохиром Синдаровым, которая завершилась ничьей.

«В дебюте я много думал и столкнулся с некоторыми небольшими проблемами, но в целом понимал, что не совершил никаких необдуманных ходов, поэтому думал, что всё будет хорошо. В целом это была довольно хорошая партия. Возможно, ближе к концу, когда я пошёл 31… Bc3, я немного переборщил, но у него есть 33. Rg5+ 34. Rh5, чтобы спастись», — сказал Доммараджу на пресс-конференции после первой партии.

Чемпионат мира проходит в Женеве, Швейцария. Вторая партия состоится сегодня, 25 ноября. Начало — в 17:00 мск.