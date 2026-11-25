21 ноября в Radisson Blu состоялись форум и церемония награждения премии «МЕДИАКУЛЬТ» — ежегодное событие, которое отмечает компании, проекты и специалистов, вносящих значимый вклад в развитие медиа, маркетинга, рекламы и креативных коммуникаций в России. На одной площадке собрались представители брендов, агентств, digital-индустрии и технологических компаний, формирующие современную экосистему коммуникаций и продвижения.

Традиционно итогом дня стала торжественная церемония награждения лауреатов премии «МЕДИАКУЛЬТ — 2026». В этом году награды получили проекты в области маркетинга, рекламы, брендинга, PR, SMM, видеоконтента и цифровых инноваций. В числе лауреатов программы: Global Functional Drinks, Unisender Mедиа, гостиничный комплекс Bridge Resort, News Media Holding, финансовый маркетплейс Сравни, УК «Альфа-Капитал», группа компаний «ИНВИТРО», «СберМаркетинг».

Значительная часть программы «МЕДИАКУЛЬТ — 2026» была посвящена технологиям. Эксперты обсуждали, как брендам попадать в рекомендации нейросетей, использовать ИИ-агентов для автоматизации и развивать цифровых персонажей. Отдельным направлением премии стала категория «ИИ-проекты», включающая номинации за лучший ИИ-креатив, ИИ-видео, ИИ-агента и ИИ-аватара.

Премия и форум «МЕДИАКУЛЬТ — 2026» второй год подряд доказали, что индустрия коммуникаций продолжает активно развиваться. ИИ-сериалы брендов, цифровые маскоты и новые способы взаимодействия с аудиторией уже не воспринимаются как отдельные «вбросы» — они становятся частью повседневной практики маркетинга.

«Рынок коммуникаций продолжает удивлять своей гибкостью и способностью динамично адаптироваться к изменениям. Новые ниши открываются с такой регулярностью, что нашему жюри пришлось пересматривать привычные представления, где вообще проходят границы категорий. Представленные кейсы поразили своей глубиной и свежестью, подтвердив, что потенциал индустрии далеко не исчерпан. Мы видим огромный интерес к поиску новых форматов и с радостью поддерживаем тех, кто находится на передовой изменений и воплощает смелые идеи в жизнь», — сказала руководитель проекта премии «МЕДИАКУЛЬТ — 2026» Васса Дергалева.