Сборная России по футзалу сыграет два матча с командой Афганистана в Климовске

Сборная России по футзалу сыграет два товарищеских матча с командой Афганистана. Встречи пройдут в Климовске, Московская область. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Команды встретятся на паркете УСЦ «Юность» 7 и 9 декабря.

Сборная Афганистана по футзалу располагается на 22-й строчке в рейтинге ФИФА. На прошедшем Кубке Азии — 2026 афганцы дошли до четвертьфинала, где уступили сборной Японии.

Последний раз российская команда встречалась с афганской в августе этого года на международном турнире в Таиланде. Тогда встреча завершилась со счётом 3:3. Среди россиян голами отметились Григорий Валеев, Владимир Рыночнов и Андрей Понкратов.