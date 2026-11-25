Гроссмейстеры Гукеш Доммараджу и Жавохир Синдаров, сражающиеся за звание чемпиона мира, рассказали о своих привычках во время игры.

– Как вы двое оцениваете психологическое состояние друг друга?

Доммараджу: Не знаю, может, немного волновался, но думаю, наши привычки похожи. В целом он постукивает ногой или трясёт ею, а я закрываю глаза — на любом турнире, не только во время матча. Просто так мы ведём себя за доской.

Синдаров: Я делаю это на каждом турнире, не только здесь. А ещё я заметил, что все игроки из Индии постоянно медитируют, что меня вполне устраивает. Я много раз играл с Арджуном [Эригайси], Праггом (Рамешбабой Прагнанандхой. – Прим. «Чемпионата») и Гукешем. Может, не так уж много, но всякий раз, когда мы встречаемся, он тоже медитирует. Так что ничего особенного здесь нет, — сказали гроссмейстеры на пресс-конференции после первой партии.

Судья зафиксировал ничью в первой партии после 38-го хода и четырёхкратного повторения позиции. Вторая партия состоится сегодня, 25 ноября. Начало — в 17:00 мск.