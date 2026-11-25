«Вряд ли можно об этом говорить». Песков — об отстранении Европы от международных стартов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент рано говорить о возможном отстранении спортсменов из европейских стран от международных соревнований в связи с нарушением Европой принципов МОК.

«Мы видим, что пока вряд ли можно об этом говорить. Видим, что МОК и решения многих федераций в пользу наших спортсменов саботируются откровенно на национальном уровне, то есть государства заявляют, что они не будут давать визы. Ситуация сложная, она беспрецедентная, требует дополнительных усилий, но, опять же, очень терпеливых действий. Главное — не навредить интересам наших спортсменов. Главное — им помочь скорее начать выступать на международных соревнованиях», — приводят слова Пескова «Вести».