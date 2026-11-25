«Идёт полным ходом». Смирнова — о восстановлении после травмы, полученной на ЧМ в Астане

Российский борец вольного стиля Елизавета Смирнова рассказала, что сможет вернуться к тренировкам на ковре в январе. Спортсменка восстанавливается от травмы, полученной во время 1/8 финала чемпионата мира – 2026 по борьбе в Астане, Казахстан. Соперница Елизаветы, Морган Николь Тернер, дважды ткнула её в глаз во время поединка. Один из тычков привёл к разрыву слизистой оболочки.

«Два дня назад мне сняли швы. Восстановление идёт полным ходом. Сейчас мне рекомендовали продолжать амбулаторное лечение, капать капли. На данный момент физические нагрузки полностью исключены, но уже через месяц я смогу потихоньку начинать тренироваться.

Снова работать на ковре надеюсь начать после новогодних праздников. К Ярыгинскому турниру, я скорее всего, форму набрать не смогу, но сделаю всё возможное, чтобы быть готовой к первому рейтинговому турниру в феврале», – приводит слова Смирновой пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.