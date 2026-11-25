ФСБР подала протест в UWW на американку, травмировавшую Смирнову на ЧМ-2026

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) совместно с борцом вольного стиля Елизаветой Смирновой обратились в дисциплинарный комитет Объединённого мира борьбы (UWW) с протестом на действия американки Морган Николь Тернер во время матча 1/8 финала чемпионата мира – 2026 по борьбе в Астане, Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба ФСБР.

Во время схватки американка дважды ткнула Смирнову в глаз. Один из тычков привёл к травме россиянки –случился разрыв слизистой оболочки глаза. Спортсменке потребовалась операция.

Федерация потребует провести расследование инцидента и применить к Тернер максимально возможное наказание. Отдельно в ФСБР отметили, что прорабатывается вопрос о подаче судебного иска по отношению к американке с требованием возместить материальный и моральный ущерб.