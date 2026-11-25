Чемпионка мира по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова получила приглашение от олимпийского чемпиона 1988 года в составе сборной СССР Валерия Люкина, ныне работающего тренером сборной США, выступить на его турнире в Техасе. Об этом сообщил главный тренер сборной России Дмитрий Андреев.

«Ангелине Мельниковой пришло приглашение на турнир Люкина в США. Ей нет никакого смысла выступать на этапах Кубка мира, у неё есть имя в спортивной гимнастике, есть большой опыт. Она может поехать в Америку, если всё будет нормально с визой и с остальными техническими вопросами», – приводит слова Андреева ТАСС.

Турнир Liukin Invitational пройдёт в США в середине февраля.