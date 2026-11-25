Женская сборная России по гандболу с разгромной победы стартовала на турнире «Кубок наций» (IHF Nations Trophy) в Краневе, Болгария. Отечественные спортсменки одолели команду Бельгии со счётом 41:16 (22:6).

Прошедшая встреча стала первым официальным матчем женской сборной России на международной арене за пять лет. В следующей игре групповой стадии, которая запланирована на 27 ноября, соперником россиянок станет команда Косова.

Кубок наций (IHF Nations Trophy) проходит в Краневе, Болгария, с 25 по 29 ноября. Участие в турнире принимают шесть национальных команд. На данный момент они разбиты на две группы, откуда в плей-офф попадут сборные, занявшие первые и вторые места. Ранее Международная федерация гандбола (IHF) допустила российских спортсменов до соревнований без ограничений.