Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу и гроссмейстер Жавохир Синдаров из Узбекистана вничью завершили вторую партию в матче за звание чемпиона мира, который проходит в Женеве, Швейцария. После двух партий счёт 1:1.

Ничья в партии была зафиксирована после троекратного повторения ходов на 20-м ходу встречи.

По регламенту шахматисты сыграют максимум 14 партий с классическим контролем: 120 минут на первые 40 ходов и 30 минут – на оставшиеся, с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с 41-го. Если после них счёт будет равным, то будет сыгран тай-брейк в быстрые шахматы. Для победы в матче за титул нужно набрать 7,5 очка.

Вторая партия состоится завтра, 26 ноября. Начало – в 17:00 мск.