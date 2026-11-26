Сергей Лавров заявил о первых результатах борьбы России и Беларуси за права спортсменов

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что Россия и Беларусь добились первых существенных результатов в совместной работе по защите прав своих спортсменов.

«Мы сообща отстаивали права наших спортсменов, боролись за их возвращение на международную арену под национальными флагами и с национальными гимнами. И, как вы знаете, в этой работе уже есть первые весьма существенные результаты», — приводит слова Лаврова издание «РИА Новости Спорт».

Ранее ряд стран, включая Норвегию и Финляндию, ввели ограничения на въезд для российских и белорусских спортсменов, даже имеющих нейтральный статус. ЕОК последовательно выступает за то, чтобы спортивные вопросы решались исключительно профильными спортивными организациями, а не политиками.