Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу высказался о дебюте во второй партии с гроссмейстером Жавохиром Синдаровым из Узбекистана в матче за звание чемпиона мира. После двух партий счёт 1:1.

— Сегодня быстрая ничья. Лондонская система. Почему именно этот вариант вы выбрали сегодня?

— Это хороший дебют. В наше время всё можно разыграть обоими цветами, и благодаря движкам открывается столько возможностей для исследования. Я не думаю, что один дебют лучше другого. Мне показалось, что это будет хороший, интересный способ начать матч.

— Интересно узнать ваше мнение о Лондонской системе: кажется, этот дебют считается скучным и бесперспективным. Вот и эта партия закончилась ничьей.

— В наши дни, практически что бы ты ни разыграл, твой противник готов. У него есть свои варианты, и ты просто пытаешься найти что-то, с чем можно выиграть партию. Я думал, что такой дебют станет небольшим сюрпризом в начале матча, но мой соперник молодец. Был готов к самым новым вариантам. И что касается Лондонской системы, это не мой дебют детства, но я довольно часто играл её во время пандемии. Так что это своего рода ностальгический дебют, — сказал Доммараджу на пресс-конференции.