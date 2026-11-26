Российские дзюдоисты завоевали четыре золота на юниорском первенстве мира. На турнире в Ташкенте сборная побила свой предыдущий рекорд – три золота в 1998-м и в 2013-м. Всего в активе россиян 10 наград в индивидуальных дисциплинах и серебро командных соревнований.

Победу в своих весовых категориях одержали Софья Захарова (до 48 кг), Абдуллах Парчиев (до 66 кг), Павел Коловердов (до 73 кг) и Ярослав Бунаков (до 81 кг).

В смешанном командном турнире сборная России дошла до финала, сломив сопротивление Монголии, Южной Кореи и Бразилии. В решающей встрече россияне уступили японцам и завоевали серебро.

Среди самых ярких моментов турнира можно выделить эффектный бросок Софьи Захаровой в финале против японки Моны Такехары. Приём россиянки впоследствии набрал миллионы просмотров в интернете. Также запомнилось празднование Павла Коловердова после финальной схватки с алжирцев Уссамом Хезилем. Россиянин исполнил несколько движений из «Цыганочки».

Особенно драматичной вышла решающая схватка Ярослава Бунакова против представителя Узбекистана Садуллы Равшанова. Россиянин уступал в счёте за 20 с небольшим секунд до кончания противостояния, однако сумел перевернуть соперника на татами и вырвать золото.

«Я был полностью сосредоточен на поединке и не обращал внимания на то, что происходило на трибунах. Плюс победа моего друга Паши Коловердова придала мне дополнительный стимул», — отметил Бунаков.

Многие выигравшие в Ташкенте медали спортсмены прошли через программу проекта «Отечество». Созданная Федерацией дзюдо России и одноимённым спортивным обществом инициатива помогает атлетам профессионально развиваться. Итоги соревнований подвёл возглавляющий «Отечество» вице-президент ФДР, заслуженный тренер России Борис Ротенберг:

«Приятно сознавать, что созданная нами система подготовки работает и проект за два года смог столь существенно поднять уровень юношеского и юниорского дзюдо, – прокомментировал Ротенберг итоги выступления сборной России в Ташкенте. – Мы создали такие условия, в которых талантливые ребята юношеской сборной имели возможность тренироваться под руководством лучших наставников и участвовать в большом количестве международных лагерей и турниров. Мы организовали и провели ряд сборов и на территории России, которые дают рост не только спортсменам проекта, но и всему региону, где проходят данные мероприятия. В итоге ребята получили колоссальный опыт и обрели уверенность в себе и своих силах.

Судите сами, в прошлом году Софья Захарова и Валерия Козлова на юношеском чемпионате мира не вы