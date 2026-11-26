Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу высказался о том, что первые две партии с гроссмейстером Жавохиром Синдаровым из Узбекистана в матче за звание чемпиона мира завершились вничью.

— Как вы оцениваете тот факт, что первые две игры закончились ничьей? Считаете ли вы это снятием напряжения или предпочли бы хотя бы один результат в свою пользу?

— Я бы предпочёл, чтобы оба результата сложились в мою пользу. Но да, это непросто. Ты пытаешься создавать моменты, иногда получается, иногда нет. В первых двух играх ни у кого из нас их толком не было, и это вполне ожидаемо, потому что мы потратили много месяцев на подготовку. Но это матч из 14 игр, и две уже позади, так что ещё рано думать о счёте. Я чувствую себя довольно хорошо. Игры проходят неплохо, и я полон энергии. Так что всё отлично, — сказал Доммараджу на пресс-конференции.