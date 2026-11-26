Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Мария Шурочкина рассказала о своём состоянии после получения ожогов в результате пожара в квартире.

«Выхожу на связь. Мне привезли доску, на которой все те, кто меня поддерживает, написали свои пожелания, ещё подарочки у меня есть, цветочки. Я ем очень много фруктов, у меня никогда не было такой жажды есть фрукты. В общем, потихонечку иду на поправку, друзья», — сообщила Шурочкина в социальных сетях.

Напомним, в начале ноября в квартире Шурочкиной произошёл пожар, в результате которого она получила сильные ожоги. Позже появилась информация, что Марии предстоит операция.