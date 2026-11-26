«Не просто сплю — думаю о ходах». Синдаров — о второй партии матча за звание чемпиона мира

Гроссмейстер Жавохир Синдаров из Узбекистана после второй партии в матче с Гукешем Доммараджу за звание чемпиона мира рассказал о самочувствии.

— Видели, как вы зевали во время игры. Вы достаточно спите? Вы поздно ложитесь спать, чтобы подготовиться к играм?

— В целом чувствую себя хорошо. Просто, когда мой соперник думает, я стараюсь расслабиться. Как я говорил вчера, не просто сплю — я думаю о ходах, но и стараюсь немного отдохнуть. В общем, я в порядке, хорошо сплю, — сказал Синдаров на пресс-конференции.

Сегодня, 26 ноября, Синдаров и Доммараджу проведут третью партию. Начало запланировано на 17:00 мск. Две предыдущие партии завершились вничью.