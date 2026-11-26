Гукеш и Синдаров сыграли вничью в третьей партии матча за титул чемпиона мира

Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу и гроссмейстер Жавохир Синдаров из Узбекистана завершили вничью третью партию в матче за звание чемпиона мира, который проходит в Женеве, Швейцария. В этот раз судьи зафиксировали ничью после 60 ходов. После трёх партий счёт 1,5:1,5.

По регламенту шахматисты сыграют максимум 14 партий с классическим контролем: 120 минут на первые 40 ходов и 30 минут – на оставшиеся, с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с 41-го. Если после них счёт будет равным, то будет сыгран тай-брейк в быстрые шахматы.

Для победы в матче за титул нужно набрать 7,5 очка.

Следующая партия чемпионского матча состоится в субботу, 28 ноября.