В возрасте 74 лет скончалась бывшая вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) и бронзовый призёр Олимпийских игр в академической гребле Анита Дефранц. О её смерти объявили Международный и Американский олимпийские комитеты, причина не уточняется.

Дефранц стала первой американкой и первой темнокожей американкой, избранной в МОК в 1986 году. В 1997 году она была назначена первой в истории женщиной-вице-президентом МОК. Помимо этого, она занимала должность вице-президента оргкомитета Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе и на протяжении 20 лет возглавляла комиссию МОК по делам женщин в спорте.

Действующий президент МОК Кирсти Ковентри назвала Дефранц своим наставником и источником вдохновения.

«С моих первых дней в олимпийском движении она показывала мне, как выглядит мужественное лидерство и что возможно для женщин в спорте. Она была наставником, другом и настоящим вдохновением для меня и для многих других людей по всему миру», — приводит слова Ковентри NY Post.

Дефранц завершила спортивную карьеру с бронзовой медалью Олимпийских игр 1976 года в соревнованиях по академической гребле. Отмечается, что в последние годы у неё наблюдались проблемы со здоровьем.