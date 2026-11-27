Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что организация по-прежнему мало доверяет российской антидопинговой системе.

«Когда речь идёт об антидопинговой политике, нельзя быть полностью уверенным ни в чём. Доверие должно быть ограниченным, особенно с учётом всего, что происходило в прошлом. С нашей стороны доверие к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) остаётся очень низким.

Чем больше независимые организации, такие как Международное агентство по тестированию (ITA), будут проводить проверки российских спортсменов, тем увереннее мы сможем говорить атлетам, что те, кто возвращается на международную арену, проходят надлежащее тестирование», — приводит слова Баньки издание Reuters.