Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признало поправки в российский Закон о спорте соответствующими требованиям Всемирного антидопингового кодекса. Об этом сообщил президент ВАДА Витольд Банька на заседании совета учредителей организации в Астане.

«Поправки соответствуют антидопинговому кодексу, но для восстановления РУСАДА необходимо провести аудит, чтобы убедиться, что агентство работает в соответствии со стандартами, без какого-либо вмешательства, в том числе политического», — приводит слова Баньки издание ТАСС.

На сегодняшний день РУСАДА лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В сентябре 2022 года агентство прошло аудит ВАДА. По итогам проверки было сформулировано одно критическое замечание — необходимость внести антидопинговые поправки в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ».