26 ноября 2026 года главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин принял участие в панельной дискуссии «Кто он, потребитель спорта?» в рамках «Спорт Бизнес Конгресса 2026».

Эксперты обсудили, как за уходящий год изменилось поведение потребителей в спорте, а также что показывают исследования аудитории, медиапотребления и продаж билетов. Опахин разобрал мифы о спортивной аудитории и отдельно обозначил главный вызов отрасли: ИИ меняет модель потребления – люди всё чаще обращаются к нейросетям за готовыми ответами.

«Потребитель спорта не изменился в желаниях, изменился его выбор. Ему по-прежнему нужны сюжеты, эмоции и факты. Калории, базовую статистику и другие утилитарные данные всё чаще забирает на себя ИИ. Традиционным медиа остаются более ответственные задачи, с которыми нейросети до сих пор не справились: поиск и публикация историй личного опыта, особый акцент на человеке, а также верификация редакцией. А значит, борьба идёт не за то, кто быстрее посчитает, а за то, кому поверят и куда будут возвращаться», — сказал главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин.

В дискуссии приняли участие директор по маркетингу Kassir.ru Александр Барсуков, руководитель направления стратегических партнерств Brand Analytics Татьяна Голованова, директор OKS Labs by Okkam Марина Шипова и директор по маркетингу Stayfitt, эксперт по корпоративному спорту Елена Кочурова. Модератором выступил сооснователь проекта «МойФитнес.рф», Лиги марафонов BRICS и IRONSTAR Владимир Волошин.

«Спорт Бизнес Конгресс» – деловая площадка для руководителей клубов, лиг и федераций, представителей государства, брендов, спортивных объектов, инвесторов, медиа и технологических компаний. В деловую программу мероприятия вошли 27 сессий, в рамках которых участники обсудили инвестиции, спонсорство, продажи, работу с болельщиками, спортивный контент, строительство и коммерческую загрузку объектов. Посетители также могли принять участие в практических мастер-классах и посетить выставку технологий и решений для спортивной индустрии.