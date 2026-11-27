В Москве завершился «Спорт Бизнес Конгресс» — 2026. За два дня Большая спортивная арена «Лужники» объединила руководителей клубов, лиг и федераций, представителей государства, спортивных объектов, брендов, медиа, инвесторов и технологических компаний.

Конгресс посетили 1648 человек. Деловая программа включила 27 сессий, на выставке свои решения представили 23 компании, а в Бизнес-клубе СБК состоялись 75 организованных B2B-встреч.

«Главный инсайт этих двух дней: российский спортивный бизнес окончательно повзрослел и перешёл от разговоров о выживании к прагматичному поиску точек роста. Индустрия больше не ждёт готовых рецептов сверху — сегодня у рынка огромный запрос на прикладные инструменты: как работать с молодой аудиторией в новой цифровой реальности, как превращать болельщика в клиента и как монетизировать контент без оглядки на западные стандарты. Мы увидели в залах не просто слушателей, а людей, которые прямо сейчас пересобирают экономику спорта. И, судя по плотности дискуссий в кулуарах, у рынка накопилось достаточно энергии и компетенций, чтобы сделать качественный рывок», — отметила Александра Савраева, директор по развитию холдинга «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг» и продюсер «Спорт Бизнес Конгресса».

В центре деловой программы оказались вопросы, которые сегодня напрямую влияют на экономику отрасли: сокращение привычных источников финансирования, поиск новых категорий спонсоров, требования брендов к спортивным проектам, привлечение молодой аудитории и монетизация контента. Участники также обсуждали инвестиции в инфраструктуру, меры поддержки спортивных проектов, коммерческую загрузку арен, развитие Sport Tech и применение искусственного интеллекта.

Среди наиболее заметных тем — предоставление земли под спортивные объекты без торгов, создание многофункционального «Хоккейного города» в Сколкове, возможность проведения чемпионата мира по медиабаскетболу и новые способы заработка спортивных площадок вне соревновательного календаря.

В работе конгресса приняли участие главный тренер сборной «Россия 25»